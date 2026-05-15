51-го по счёту ангела — «Сестра милосердия» открыли в Смоленске

Арт-объект появился на территории Клинической больницы скорой медицинской помощи. Композицию подарили городу к 150-летию Смоленского отделения Российского Красного Креста, сообщают представители соцучреждения.

Автор — смоленский скульптор Александр Ларюцкий. В церемонии участвовали председатель регионального отделения Красного Креста Алексей Масляный и депутат-единоросс, декан лечебного факультета Смоленского медуниверситета Сергей Николаев. Алексей Масляный вручил благодарственное письмо главному врачу больницы Александру Доронину.

Арт-объект символизирует профессиональный долг и преданность медиков, которые ежедневно стоят на страже жизни пациентов.