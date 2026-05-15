Елена Потапенкова организовала тематическое мероприятие «Лица нашей Победы»

Фото Смоленского городского Совета.

«Акция «Лица нашей Победы» объявлена Всероссийским общественным движением «Отцы России» вместе с комиссией Генерального совета партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержке семьи. Она посвящена мужественным бойцам – участникам специальной военной операции, повторяющим подвиги героев Великой Отечественной войны, их родителям, сохранившим нерушимую связь поколений, воспитавшим настоящих патриотов и воинов, а также волонтёрам тыла», – отметила депутат горсовета Елена Потапенкова.

В рамках акции в 60 регионах России проходят торжественные вручения медалей «Отец солдата».

С приветственным словом по видеосвязи к собравшимся обратилась заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председатель комиссии Генерального совета партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова.

«Акция является народной благодарностью тем, кто служит Родине. Неслучайно среди мероприятий акции – вручение медали «Отец солдата» и тыловая награда «Окопная свеча». О лауреатах узнает вся страна: об их судьбах, ценностях, вкладе в Победу. И таких людей всё больше и больше», – отметила Анна Кузнецова.

Она поблагодарила регионы и активистов движения «Отцы России» за поддержку этой инициативы.

Член Правления смоленского отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России» Замиг Дадашов передал руководителю автономной некоммерческой организации «Центр поддержки и развития социальных проектов «Ваш тыл 67», депутату горсовета Елене Потапенковой диплом о вручении премии общественного признания «Окопная свеча» за бескорыстную помощь фронту и жителям освобождённых территорий.

Награда общественного признания «Окопная свеча» была учреждена Всероссийским общественным движением «Отцы России» 5 декабря 2023 года. Она посвящена героям тыла, всем, кто сегодня помогает воинам специальной военной операции сохранить русский мир.