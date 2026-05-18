Артём Корнюченков: «Дух победителя в крови у каждого гражданина России»

Фото: Смоленская мыловаренная компания.

Депутат фракции «Единой России» горсовета, ветеран специальной военной операции Артём Корнюченков принял участие в открытии детского турнира по смешанному единоборству, посвящённого 190-летию со дня рождения равноапостольного Николая Японского.

Турнир под названием «Сражение на семи холмах» состоялся 16 мая на территории сквера имени воеводы Михаила Борисовича Шеина. Организатором выступила Федерация ММА региона при поддержке Смоленской епархии и Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Смоленской области. Мероприятие прошло в рамках программы фестиваля «Смоленск – молодёжная столица России – 2026» и было посвящено подвигу сотрудников органов внутренних дел и Победе в Великой Отечественной войне.

По словам депутата горсовета, председателя региональной Ассоциации ветеранов боевых действий специальной военной операции Артём Корнюченкова, сегодняшний праздник спорта проходит в особенном месте – в самом сердце города-героя Смоленска, чья история – это летопись мужества, стойкости и несгибаемой воли.

«Сегодня мы приветствуем замечательных спортсменов – сильных, смелых целеустремлённых. Уверен, что на данных соревнованиях мы увидим, не только как развиты физические качества наших юных спортсменов, но и насколько они крепки силой духа. Дух победителя в крови у каждого гражданина России, свидетельством этого были и есть наши деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны и участники СВО, которые также не жалея себя приближают скорейшую победу», – сказал депутат горсовета от партии «Единая Россия» кавалер ордена Мужества Артём Корнюченков.

Также с приветствием к участникам соревнований и гостям Смоленска обратились министр спорта Смоленской области Виктор Кирюшкин, заместитель Главы города по социальной сфере Наталья Зуева, заместитель начальника Управления Росгвардии по Смоленской области полковник полиции Алексей Осипов, руководитель отдела по физической культуре и спорту Смоленской епархии Андрей Мельничук и руководитель Смоленского клуба боевых единоборств «Вершина» мастер спорта по универсальному бою Антон Ермаков.

Росгвардейцы, сотрудники подразделений полиции специального назначения ОМОН «Кривич» и СОБР «Сигма» провели показательные выступления, продемонстрировав зрителям элементы техники рукопашного боя, которые они оттачивают на ежедневных тренировках и применяют при задержании преступников, и выполнили комплекс специальных упражнений, показав владение навыками боевых приёмов борьбы, атакующие и защитные действия с одним и несколькими противниками.

Своё мастерство показал чемпион международного турнира по гиревому спорту в дисциплине гиревое жонглирование Денис Храпаков.

Поединки участников турнира, а это ребята от 12 до 17 лет, прошли в упорной и интересной борьбе. В завершение соревнований состоялось награждение победителей и призёров медалями, грамотами и памятными подарками.