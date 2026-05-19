32-летний смолянин пытался расплатиться в магазине поддельными пятитысячными купюрами

Фото: УМВД России по Смоленской области.

Инцидент произошел вечером 16 мая, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Продавцы одного из магазинов заметили, что молодой человек пытается купить энергетики за купюру, похожую на фальшивку. Потом он показал ещё одну такую же. Сотрудница вызвала полицию, а мужчина скрылся.

Оперативники нашли 32-летнего ранее судимого смолянина. Дома у него изъяли ещё одну подозрительную пятитысячную купюру. Мужчина рассказал, что три фальшивки ему дал 16-летний сосед, который купил их на маркетплейсе в интернете.

Против старшего подозреваемого возбудили уголовное дело о покушении на сбыт поддельных денег. Его заключили под стражу. Подростка передали родителям — решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Краснинском округе прошли антитеррористические учения. Силовики отработали отражение атаки дронов-камикадзе, поиск, блокировку и задержание условных злоумышленников. На территории округа вводили режим контртеррористической операции.