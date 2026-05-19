За неделю смоленская скорая 777 раз выезжала на высокое давление

Бригады скорой помощи Смоленской области за прошедшую неделю выполнили 3888 выездов к пациентам, сообщает региональная служба. Из них 416 — к детям, 1407 человек доставили в больницы.

Чаще всего медики выезжали на повышение артериального давления — 777 раз. На ОРВИ — 131 вызов, из них 74 к детям. Зафиксировано 18 вызовов на инфаркты, 110 — на инсульты, 34 — на ДТП, 27 — на отравления, 11 — на пожары. Ещё 91 раз скорая выезжала к пациентам в состоянии алкогольного опьянения.

