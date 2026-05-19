184 школы Смоленской области получат новое оборудование для физики, музыки и рисования

Фото: Правительство СО.

В кабинеты физики закупят телескопы, макеты планет и ракет, барометры и установки для изучения фотоэффекта. Для музыки — акустические системы, треугольники, колокольчики и наборы инструментов. В кабинеты ИЗО — мольберты, этюдники и комплекты гипса, сообщает Правительство Смоленской области.

Контракты уже заключены, идут поставки. Всё оборудование должно появиться в школах до 1 сентября. Также в этом году капитально отремонтируют шесть школ: Пречистенскую и Талашкинскую, школу № 1 в Смоленске, Верхнеднепровскую школу № 3, а также школы № 4 в Гагарине и № 2 в Десногорске (ремонт займёт два года).

