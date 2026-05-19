В Смоленске ремонтируют ряд учреждений культуры

На рабочем совещании у заместителя председателя регионального Правительства Анастасии Гапеевой обсудили ход ремонтных работ, которые проходят в этом году в учреждениях культуры областного центра. Общий объём финансирования на эти цели составляет почти 21 миллион рублей, из которых около 18 миллионов — средства областного бюджета, выделенные по поручению Губернатора Смоленской области Василия Анохина.

На данный момент строители полностью завершили ремонт двух объектов. В Смоленской областной библиотеке для детей и молодежи имени И.С. Соколова-Микитова на проспекте Гагарина завершена замена напольного покрытия, в областной специальной библиотеке для слепых проведён текущий ремонт пола, потолка и стен.

До конца лета планируется завершение работ ещё на нескольких культурных площадках Смоленска. В Культурно-досуговом центре "Губернский" ведутся работы по приведению в порядок крыльца и фойе. В Областном Центре народного творчества готовится помещение для размещения детского культурно-просветительского центра. В Смоленском областном музучилище имени М.И. Глинки проходят ремонты классов и аудиторий.

Кроме того, в ближайшие месяцы ожидается плановое обновление ещё двух учреждений: в Смоленском драмтеатре будет оборудована частичная архитектурная подсветка фасада здания, а в Смоленском институте искусств проведут ремонт кровли и части здания учебного корпуса №1.

Анастасия Гапеева акцентировала внимание на необходимости постоянного контакта с руководителями подрядных организаций и контроля за ходом ремонтных работ и сроками их выполнения.

«Мы прилагаем все усилия для того, чтобы наши культурные учреждения становились более современными. Проводим эти работы за счет областных и федеральных средств - в рамках нацпроекта «Семья», инициированного Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, региональной программы "Развитие культуры в Смоленской области", а также партийного проекта "Единой России" "Культура малой Родины". В 2025 году обновили и оснастили новым оборудованием почти 70 учреждений культуры и продолжаем эту работу. Наша задача сделать учреждения культуры региона настоящими центрами притяжения, где жители разного возраста найдут занятие по интересам», - отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.