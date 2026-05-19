57 команд из 20 регионов, Беларуси и Абхазии сыграют в финале баскетбольной лиги в Смоленске

57 школьных команд из 20 регионов, Беларуси и Абхазии поборются за победу в финале «Оранжевого атома» в Смоленске. 25 и 26 мая Смоленск примет финал Всероссийских соревнований по баскетболу 3х3 «Оранжевый атом» – «Школьная лига», сообщает Правительство Смоленской области. Турнир установил рекорд по количеству участников и регионов.

В финале сыграют 57 школьных команд: 31 в категории до 15 лет и 26 — до 17 лет. География — более 20 регионов России, а также команды из Беларуси и Абхазии. Матчи пройдут на двух площадках: в спортзале Смоленского госуниверситета спорта (проспект Гагарина, 23) и в спортивной школе № 2 (улица Кутузова, 11). Вход свободный для зрителей старше 6 лет.

Прямые трансляции — в пабликах Федерации баскетбола Смоленской области и Центра современных спортивных технологий Концерна Росэнергоатом.

