До 36 выросло количество сбитых беспилотников над Смоленской областью

За последние сутки над Смоленской областью сбили 36 украинских беспилотников. По данным на 8 утра 20 мая, ночью было уничтожено 13 БПЛА.

Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Василий Анохин. На местах падения обломков работают оперативные службы. В регионе продолжают действовать ограничения сотовой связи и мобильного интернета.

