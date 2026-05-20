Молодёжь Смоленской области приглашают создать народную карту путешествий по России

С 1 июня по 16 августа на платформе проекта «Знать. Любить. Гордиться!» пройдут три этапа конкурса, сообщает Правительство Смоленской области. Участвовать могут молодые люди от 14 до 36 лет и семьи с детьми. Заявки принимают на сайте знатьлюбитьгордиться.рф.

На региональном этапе участников ждут викторины, ребусы и образовательный курс «Больше, чем блогер». На окружном — создание карточек туристических объектов с фото, текстом, координатами и информацией для посетителей. На федеральном — разработка собственных народных туристических маршрутов. Лучшие работы попадут в открытую библиотеку проекта. Финалисты получат сертификаты на путешествия по России.

Темы заданий: «Родные просторы», «Гастрономический код», «Промыслы и промышленность», «Хранители традиций и культурный код», «Россия первая в мире», «Мой герой», «Семейный маршрут», «Доступная среда», «Дружелюбная среда», «Молодёжный маршрут». Смоленская область богата культурным и историческим наследием: национальный парк «Смоленское Поозерье», археологический комплекс «Гнездово», Крепостная стена.

