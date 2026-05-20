В Рудне планируют создать музейный комплекс на базе Дома-музея Михаила Егорова

Фото: Правительство СО.

В ближайшие годы в Руднянском округе появится обновлённый музейный комплекс, посвящённый Герою Советского Союза Михаилу Егорову, сообщил губернатор Василий Анохин после посещения муниципалитета.

Накануне днем глава региона возложил цветы в Парке Героев к бюсту Михаила Егорова, к знаку вечной скорби жителям сожжённых деревень и почтил память участников СВО у мини-часовни. Затем он обсудил с руководством округа перспективы развития дома-музея, который расположен на улице посёлка Молкомбината, 15. Сейчас там сохранён подлинный интерьер последних лет жизни героя, музеем руководит его дочь Ирина Дорожкина. В экспозиции — материалы о восьми Героях Советского Союза — уроженцах Руднянской земли, воспоминания фронтовиков, фотографии. Здесь проходят встречи ветеранов и уроки мужества.

81 год назад уроженец деревни Ермошенки сержант Михаил Егоров вместе с младшим сержантом Мелитоном Кантария под руководством лейтенанта Алексея Береста водрузил Знамя Победы над Рейхстагом. В 1946 году ему присвоили звание Героя Советского Союза.

