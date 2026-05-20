Теннисный центр на 50 спортсменов откроют в Смоленске к началу лета

В Смоленске на проспекте Гагарина завершается строительство теннисного центра, сообщил мэр Александр Новиков. Уже уложена большая часть брусчатки, строители вышли на финишную прямую.

Внутри оборудуют профессиональный игровой зал на 12 теннисных столов, раздевалки, душевые, медицинский кабинет и тренерскую. Общая площадь здания — более 1300 квадратных метров. Одновременно здесь смогут заниматься около 50 спортсменов. Центр приспособят и для маломобильных посетителей. К началу лета полностью завершат и само здание, и благоустройство вокруг.

