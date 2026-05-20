Детские площадки Смоленска: кто несёт ответственность за безопасность ваших детей

Как только в город приходит тепло, дворы оживают: мамы везут коляски, дети рвутся на горки и качели. Но радость от прогулок нередко омрачается тем, что видишь вокруг: покосившиеся конструкции, торчащие из земли плиты, гнилые доски настила. Смоленские детские площадки давно стали больной темой.

В смоленских соцсетях периодически появляются тревожные посты от родителей. Поэтому народный фронт и запустил сбор информации о проблемных игровых зонах города. Жители откликнулись охотно: фотографии и адреса начали поступать потоком. География неутешительная.

Так, на улице Раевского, у домов № 6 и № 10, горожане жалуются на небезопасные карусели и давно не менявшийся песок в песочницах, пишут коллеги с сайта "АиФ-Смоленск". Площадка на Гарабурды, 25, по словам местных жителей, находится в откровенно аварийном состоянии. Во дворе дома № 19 на улице Рыленкова из земли торчат бетонные плиты, а качели и горки сломаны...

То, что проблема давно переросла в хроническую, подтверждают цифры. По данным регионального отделения Народного фронта, в 2024 году на прямую линию президента поступило 40 жалоб на детские площадки. К декабрю 2025-го их количество удвоилось — 83 обращения. Рост говорит сам за себя.

Эксперты Народного фронта разобрали вопрос по существу и выделили три типа площадок в зависимости от того, кто за них отвечает.

Первая категория — площадки на отмежёванной придомовой территории, входящие в состав общедомового имущества. Здесь всё логично: ответственность лежит на управляющей компании. Увидели проблему — пишите или звоните напрямую в свою УК.

Вторая категория — объекты на муниципальной земле или на участках, которые ещё не прошли межевание. Такие площадки стоят на учёте в администрации, и именно городская власть должна реагировать на жалобы. Обращаться следует к главе муниципального образования.

Третья категория — самая сложная. Это «советское наследие»: бесхозные площадки без определённого собственника. Принять их на баланс администрация зачастую не успевает, а без чёткого статуса организовать нормальное содержание практически невозможно.

В отчёте мэра Смоленска Александра Новикова за 2025 год зафиксировано: в городе установлено 15 новых площадок, отремонтировано 115 игровых элементов. Руководитель регионального отделения Народного фронта Наталия Семенцова признала: это весомый результат. Но тут же указала на противоречие — жалоб от горожан меньше не становится.

— Это не повод для критики, а сигнал к совместной работе. Хотелось бы, чтобы при планировании бюджета учитывались не только затраты на установку новых площадок, но и расходы на их дальнейшее содержание. Только тогда каждый новый объект будет служить детям и родителям не год-два, а весь положенный срок эксплуатации. Мы готовы участвовать в мониторинге и передавать обратную связь от жителей.

В пресс-службе мэрии заверили, что комментарии смолян читают и стараются оперативно реагировать. До конца года в городе появятся ещё десять современных игровых комплексов — за счёт областного и городского бюджетов. Хочется верить, что новые горки, качели и песочницы прослужат долго. Хотя честный разговор на эту тему требует признать очевидное: площадки выходят из строя не только из-за времени и коррозии. Человеческий фактор — вандализм и небрежность — тоже делает своё дело.

Куда сообщить о проблеме

Если вы заметили опасную или сломанную площадку — не ждите, пока кто-то другой напишет об этом. Сообщить можно несколькими способами:

• в группу Народного фронта ВКонтакте: vk.com/nf_smolensk

• через портал «Госуслуги. Решаем вместе»

• через платформу «Умный Смоленск»

Модераторы сами разберутся, к какой категории относится объект, и направят обращение в нужное ведомство.