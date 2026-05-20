Новую производственную линию запустили на Руднянском тарном комбинате за 1 млрд рублей

Руднянский тарный комбинат запустил новую линию после модернизации за 1 миллиард рублей, увеличив выпуск до 40 миллионов банок в месяц, сообщил губернатор Василий Анохин.

Предприятие построило современный производственно-складской комплекс площадью около 10 тысяч квадратных метров. Продолжается монтаж ещё двух линий. Комбинат обеспечивает порядка 18 процентов потребности России в консервной таре.

