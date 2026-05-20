Три года колонии получил смолянин за вырубку леса на 29 млн рублей

В Смоленской области незаконно вырубили лес на 29 млн рублей. Суд приговорил одного из фигурантов к трём годам колонии общего режима, другого — к 2,5 года принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства, сообщает УФСБ России по Смоленской области. Также с осуждённых солидарно взыскали около 29 миллионов рублей в пользу регионального Министерства лесного хозяйства.

Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ в 2024 году. Группа организовала незаконную рубку леса с последующей продажей древесины. Приговор пока не вступил в силу.

