НовостиОбщество20 мая 2026 9:05

Предприятие по выпуску БАДов расширилось из Смоленска в деревню Михновка за 650 млн рублей

Фото: Правительство Смоленской области.

Новый комплекс компании «ССП» создали почти с нуля. Раньше мощности предприятия находились в Смоленске на улице Шевченко, теперь производство расширилось за пределы областного центра.

Часть средств на проект предприятие получило в виде льготного займа от Регионального фонда развития промышленности. На площадке установили высокотехнологичное оборудование. Компания выпускает БАД в мягких и твёрдых желатиновых капсулах, жидкие формы (функциональные напитки), а также продукцию для детей в виде мармелада.

«ССП» работает более чем с 80 постоянными заказчиками, производя продукцию под их торговыми марками. В планах — открытие второй очереди, запуск собственного производства упаковки и выпуск БАД в порошковых формах.