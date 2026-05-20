Мемориал в Каменке отреставрируют к 22 июня при поддержке «Единой России»

Фото: smolensk.er.ru.

В деревне Каменка Кардымовского округа приведут в порядок памятник воинам-уроженцам района, сообщает пресс-служба реготделения «Единой России». Секретарь отделения, председатель облдумы Игорь Ляхов вместе с депутатом Сергеем Калистратовым осмотрели мемориал и решили благоустроить территорию и частично отреставрировать монумент.

В рамках проекта «Доброхоты» установят бордюрный камень, уложат плитку. Активисты «Молодой Гвардии» и реконструкторы восстановят главный символ — женщину с ребёнком. Ляхов отметил, что мемориал расположен рядом с трассой Москва — Беларусь, и к 22 июня здесь наведут порядок, чтобы каждый проезжающий мог остановиться и поклониться героям.

