В Смоленске 21 мая отключат холодную воду на нескольких улицах и Колхозной площади

С 9 до 18 часов без воды останутся жители нескольких домов на улицах 2-я Садовая, Желябова, Беляева и на Колхозной площади, сообщает «Горводоканал».

Под отключение попадают: на 2-й Садовой — дома 2 и 25а/1; на Желябова — 3б и 3/2; на Колхозной площади — 1, 3, 4; на Беляева — 1 и 3.

На время работ организован подвоз воды. Заявки принимают по телефонам аварийно-диспетчерской службы: 8(4812)38-18-50 и 70-50-61. После окончания работ качество воды может временно ухудшиться — до завершения промывки сетей.

