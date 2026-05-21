Аренда в Смоленске: дешевле уже не будет?

Смоленск - один из самых доступных городов ЦФО

Смоленская область традиционно входит в топ-5 самых бюджетных регионов страны по аренде. Средняя ставка на однокомнатную квартиру - около 17 000 рублей в месяц, средняя цена по городу - примерно 23 400 рублей.

Для сравнения: в Брянске аналогичная «однушка» обходится под 30 тысяч, сообщают коллеги с сайта "АиФ-Смоленск". Именно поэтому в Смоленск едут - и остаются.

По данным портала «Мир квартир», в первом квартале 2026 года двухкомнатные квартиры подешевели на 2,1%, трёхкомнатные - на 1,8%. Средняя цена «трёшки» сегодня - от 29 до 37 тысяч рублей.

Почему упали цены

Три главные причины текущего снижения:

Новое жильё вышло на рынок. Квартиры, купленные по льготной ипотеке в 2020–2021 годах, массово вводятся в эксплуатацию только сейчас - и сразу пополняют предложение.

Собственники не могут продать. Часть владельцев, не дождавшись нужной цены, решила временно сдавать жильё в аренду.

Спрос охладел. После ажиотажа 2023–2024 годов арендаторы стали разборчивее и никуда не торопятся.

Кто снимает и где

Основные арендаторы в Смоленске - студенты, иногородние специалисты и командированные, семьи с детьми, которым ипотека пока не по карману, а также те, кто продал старое жильё и ждёт сдачи новостройки.

Самые востребованные локации - Ленинский и Промышленный районы: развитая инфраструктура, хорошая транспортная связность, много новостроек.

Когда снова подорожает

Аналитики прогнозируют рост аренды по России на 10–17% в течение года. Главный драйвер - государство всерьёз взялось за вывод арендного рынка из тени и усиление налогового контроля.

Традиционно рынок оживает к августу - с началом учебного и делового сезона. Так что сейчас - одно из лучших времён для поиска: выбор широкий, арендодатели готовы торговаться.

Кстати. Некоторые категории жителей Смоленской области могут получить компенсацию найма жилья - медработники, студенты-целевики, дети-сироты. Это региональная мера поддержки, а не массовая льгота.