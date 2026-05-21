В Смоленской области за сутки сгорело два неэксплуатируемых строения и автомобиль

Пожарно-спасательные подразделения за минувшие сутки ликвидировали три техногенных пожара, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

В 15:27 в Краснинском округе на автодороге Смоленск – Красный загорелся легковой автомобиль. В 22:03 в 3-м Лестровском переулке Смоленска полностью сгорело неэксплуатируемое строение — пламя уничтожило кровлю, здание выгорело целиком. В 2:50 в деревне Доротовка Рославльского округа частично повреждено огнём ещё одно неэксплуатируемое строение.

В 20:19 в Сафонове на улице Шахтерская в пятиэтажке произошло подгорание пищи — помощь спасателей не потребовалась. Также в Смоленске один раз выезжали на короткое замыкание без возгорания. Для ликвидации последствий ДТП и на водных объектах происшествий не зарегистрировано.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что 52 передвижных медкомплекса выезжают к жителям отдалённых деревень Смоленской области. С начала года мобильные бригады совершили более 1100 выездов, обследования прошли свыше 42 тысяч человек.