Всероссийский турнир по каратэ памяти Героя СССР Григория Бояринова пройдёт в Смоленске 29-30 мая

В Смоленске 29-30 мая пройдёт Всероссийский турнир по каратэ памяти Героя Советского Союза Григория Бояринова. Соревнования соберут более тысячи спортсменов в возрасте от 8 до 18 лет из 30 регионов России и Беларуси, сообщает пресс-служба реготделения «Единой России». Турнир проводят при поддержке партии в рамках проекта «Выбор сильных».

Григорий Бояринов — уроженец Смоленской области, участник Великой Отечественной войны, один из руководителей операции «Шторм 333» по захвату дворца Амина в Афганистане, где героически погиб 27 декабря 1979 года. Секретарь реготделения Игорь Ляхов отметил, что важно, чтобы подрастающие поколения знали историю и помнили о подвигах героев. Екатерина Павлова, руководитель региональной Федерации каратэ, добавила, что основная задача — воспитание детей, чтобы ребята гордились своей страной и её достижениями. Депутат горсовета Сергей Якимов подчеркнул, что турнир прошел путь от регионального до всероссийского и теперь является топовым на территории страны.

«Конечно, мы будем поддерживать турнир. Кубок Бояринова — это очень важное и значимое спортивное событие для нашего региона, которое уже не один год проводится при поддержке партии «Единая Россия» и лично Игоря Васильевича Ляхова. Очень радует, что география участвующих команд расширяется и увеличивается количество участников. Это говорит о том, что уровень соревнований растёт, совершенствуется подготовка наших смоленских ребят, - подчеркнул Сергей Якимов. - И, конечно, это приносит славу нашему региону и укрепляет память об известном земляке Григории Ивановиче Боярине – Герое Советского Союза и одном из создателей основ и традиций спецназа».

Соревнования пройдут 29–30 мая во Дворце спорта «Юбилейный».

