Смоленскую область стала лидером по реализации проектов ЖКХ на федеральном уровне

Фото администрации г. Смоленска.

Регион признан одним из лучших по итогам заседания Правительственной комиссии по региональному развитию, которое провёл вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает Правительство Смоленской области. В совещании участвовали губернатор Василий Анохин и прокурор области Александр Спицын.

В 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в области благоустраивают 63 объекта в муниципалитетах, строят межвузовский кампус и реконструируют аэродром «Северный». План по расселению аварийного жилья перевыполнен: расселили 39,6 тысячи квадратных метров при плане 36,1 тысячи. Показатели по модернизации коммунальной инфраструктуры перевыполнены в два раза. Уже отремонтировали 1,6 километра водопроводных сетей, всего планируют обновить более 34 километров.