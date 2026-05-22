В Смоленской области за сутки произошло пять пожаров

Смоленские спасатели за минувшие сутки ликвидировали пять пожаров. В 14:19 в Гагарине на улице Ленина загорелся легковой автомобиль. В 15:34 в деревне Каменщина Смоленского округа горел гараж. В 15:54 в деревне Лахи Рославльского округа огонь уничтожил производственный цех пилорамы на площади 300 квадратных метров — на тушение выезжали 13 спасателей и 4 единицы техники. В 17:53 в Духовщине на улице Глинки горел хозяйственный сарай. В 5:37 утра в Гагаринском округе на автодороге Самуйлово-Петушки загорелся грузовой автомобиль.

Для ликвидации последствий ДТП и на водных объектах происшествий не зарегистрировано.

Ранее над Смоленской областью сбили и подавили 6 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет.