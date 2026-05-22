На Старой Смоленской дороге в Дорогобужском округе отремонтируют почти 5 км трассы

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» начался ремонт участка дороги Смоленск – Вязьма. Обновят 4,9 километра трассы в Дорогобужском округе.

Подрядчик отфрезерует старое покрытие, уложит два слоя асфальта, построит тротуары, посадочные площадки и остановочные павильоны, установит освещение на пешеходных переходах, нанесёт разметку и дорожные знаки. Работы планируют закончить в этом году.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что суд подтвердил штраф дорожному учреждению на 200 тысяч рублей за снежный накат на трассе в Дорогобужском районе. В том ДТП погибли три человека, включая ребёнка. Дорогу, как выяснилось, полноценно почистили только после аварии.