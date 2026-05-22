В Сафонове мужчина напал на пассажира из-за 2500 рублей и применил удушающий приём

Фото: Следственный комитет РФ по Смоленской области.

22-летнего ранее судимого местного жителя обвиняют в разбое, совершённом группой лиц, сообщает Следственный комитет РФ по Смоленской области.

В январе 2026 года обвиняемый и его сообщник согласились подвезти потерпевшего до дома. В пути под надуманным предлогом — якобы сломанной ручкой двери — они потребовали у пассажира деньги. Получив отказ, злоумышленники избили мужчину руками и ногами, применили удушающий приём, забрали 2500 рублей и скрылись.

Уголовное дело направили в суд. Сообщника будут судить отдельно.

