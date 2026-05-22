Поисковый отряд «Следопыт» поднял 113 бойцов и более 60 мирных граждан за шесть лет работы

Фото ЦУР Смоленской области.

О работе отряда, созданного в следственном управлении СК России по Смоленской области, рассказал курсантам программы «Герои СВОего времени. Смоленск» руководитель управления Анатолий Уханов.

Вместе с ним на встречу пришли старший следователь-криминалист Алексей Васильев и старший инспектор Нина Василькова. «Здесь, на этой земле, каждый камень хранит следы подвига и трагедии. Соприкоснувшись с живой историей, я особенно остро ощутил, насколько важно не просто хранить документы, а возвращать имена героев», — подчеркнул Уханов.

За шесть лет поисковый отряд «Следопыт», в котором сейчас более 40 сотрудников, поднял 113 бойцов и более 60 мирных граждан, участвует во всех «Вахтах Памяти», проводит образовательные смены для детей и молодёжи. В отряде создан музей, который пополняется находками поисковиков.

Программа «Герои СВОего времени. Смоленск» — региональный аналог федеральной программы «Время героев» по инициативе президента Владимира Путина. Сейчас 13 участников завершают обучение, впереди защита дипломов и итоговая сессия. После выпуска они будут строить карьеру в сфере государственного и муниципального управления.