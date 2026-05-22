Сергей Якимов: «Именно спорт даёт характер, воспитание и возможность развиваться»

Фото Смоленского горсовета.

Депутат фракции «Единой России» Смоленского городского Совета Сергей Якимов принял участие в открытии V международного молодёжного форума «Атомная энергия спорта», который пройдёт в Смоленске с 21 по 23 мая.

В этом году форум проводится в рамках плана реализации проекта «Смоленск – Молодёжная столица России – 2026».

Сергей Якимов поприветствовал участников форума вместе с заместителем председателя Правительства Смоленской области – министром образования и науки региона Диной Хнычёвой, исполняющим обязанности ректора Смоленского государственного университета спорта Игорем Дьячуком, заслуженным мастером спорта, двукратным бронзовым призёром Олимпийских игр, чемпионкой Европы Натальей Водопьяновой и олимпийской чемпионкой, заслуженным мастером спорта, двукратной чемпионкой Европы Ириной Сумниковой. Среди них представители более чем 30 субъектов Российской Федерации, а также делегации из Беларуси и Абхазии.

«Сегодня в открытии форума участвуют легенды спорта, участники Олимпийских игр. Спорт зажёг их сердца, а теперь частичку этого огня они передают молодому поколению, которое станет будущим нашего региона и страны в целом. Самое главное, что именно спорт даёт характер, воспитание, возможность развиваться, и даже если человек выбирает другую профессию, то занятие физической культурой и спортом, безусловно, во многом помогает формированию его личности», – отметил депутат городского Совета Сергей Якимов.

Организатор мероприятия, депутат Смоленской областной Думы, генеральный директор Центра современных спортивных технологий Концерна Росэнергоатом кандидат педагогических наук Сергей Фомин подчеркнул, что форум призван способствовать созданию условий для развития молодёжи через продвижение принципов спорта, популяризации массового спорта, культуры здорового образа жизни. Его целью является создание междисциплинарной площадки для обмена опытом, выработки стратегических решений и популяризации здорового образа жизни с акцентом на развитие массового, студенческого и корпоративного спорта.

Основные задачи форума: проанализировать современные стратегии развития массового и корпоративного спорта и оценить их влияние на производительность труда и качество жизни; изучить возможности внедрения цифровых технологий, искусственного интеллекта и инновационных методик в сферу физической культуры, студенческого спорта и реабилитационных процессов; содействовать укреплению международного и межрегионального молодёжного сотрудничества в области спорта, науки и рекреационных технологий.

В мероприятии в течении трёх дней примут участие депутаты Государственной Думы, руководители органов исполнительной власти Смоленской области и регионов России, олимпийские чемпионы, представители Российской Федерации баскетбола, Российского студенческого спортивного союза, молодёжных и патриотических общественных организаций Смоленской области, участники и ветераны СВО, ректоры вузов, молодые спортсмены, школьники, студенты, преподаватели физической культуры, молодёжь, а также работники атомной отрасли и муниципальных образований региона.