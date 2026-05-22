В Смоленске завершилась юбилейная кинонеделя «Детский КиноМай»

Фото: администрация Смоленска.

Фестиваль проходил с 18 по 22 мая на девяти городских площадках, включая кинотеатры «Современник» и «Смена», КДЦ «Губернский», КЦ «Заднепровье» и ДК «Сортировка». В программу вошли 23 российские киноленты, среди которых премьера этого года «Отец» — призёр Московского международного кинофестиваля.

Перед началом кинонедели организаторы оказали адресную помощь пяти детским социальным учреждениям региона на общую сумму более 1 миллиона рублей. Фестиваль проводится уже 18 лет.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Смоленске открылся V Молодёжный форум «Атомная энергия спорта» с участниками из 30 регионов, Беларуси и Абхазии. На площадке Смоленского государственного университета спорта обсуждают развитие баскетбола, киберспорта и адаптивного спорта.