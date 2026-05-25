Два удара ножом и скалка по голове: в Сафоново супруги жестоко расправились со знакомым

Фото: Прокуратура Смоленской области.

Ночью 19 мая 2026 года пара распивала спиртное вместе с 40-летним мужчиной в его квартире на улице Гагарина в Сафонове, после чего компания разошлась, сообщает прокуратура Смоленской области. Через некоторое время супруги вернулись, чтобы украсть еду из холодильника — дверь была открыта.

Хозяин проснулся от шума, началась ссора. Муж и жена нанесли ему не менее двух ударов ножом в шею, а также несколько раз ударили деревянной скалкой по голове и лицу. От полученных травм мужчина скончался на месте. После убийства пара скрылась, забрав похищенные продукты.

Суд с учётом позиции прокурора заключил обвиняемых под стражу на два месяца. Расследование уголовного дела по статье «Убийство» на контроле прокуратуры.