Три дома на улице Фрунзе в Смоленске остались без света из-за повреждённого кабеля

Фото из архива.

Вечером 24 мая без электричества оказались дома № 56, 58 и 58а по улице Фрунзе, сообщает прокуратура Смоленской области. Причина — повреждение высоковольтного кабеля.

Энергетики ведут аварийно-восстановительные работы, к двум домам уже подключили генераторы. Прокуратура организовала проверку и взяла устранение аварии на контроль.

