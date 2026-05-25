Завод за миллиард, БАДы за 650 миллионов и музей Егорова: чем запомнилась неделя в Смоленской области

В Руднянском округе завершили инвестиционный проект на тарном комбинате — завод будет выпускать до 40 миллионов жестяных банок в месяц, в проект вложили больше миллиарда рублей, сообщил глава региона. В деревне Михновка запустили новые линии по выпуску БАДов и спортивного питания за 650 миллионов рублей. В ближайшие годы в Доме-музее Михаила Егорова создадут современный музейный комплекс.

Смоленскую область отметили в числе лидеров по реализации проектов ЖКХ на заседании правительственной комиссии с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. В Смоленске прошли парламентские слушания по молодёжной политике Союзного государства и выездное заседание комитета Госдумы. Регион посетил посол Беларуси Юрий Селивёрстов — обсудили строительство дороги к «Вайлдберрис», будущий центр «МАЗ» и совместные проекты. Также глава региона поздравил патриарха Кирилла с днём тезоименитства.

