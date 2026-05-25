Компания из Смоленской области вошла в топ мировых лидеров по производству оборудования для лазертага

Братья-близнецы Сергей и Алексей Терещенковы основали бренд LASERWAR, который сотрудничает с 7 тысячами партнёров, а продукция экспортируется в 101 страну, сообщает Правительство Смоленской области. Каждая пятая лицензия на лазертаг-игры в мире принадлежит смоленской компании. Один робот-постановщик на производстве заменяет труд 14 специалистов, 40 процентов продукции уходит на экспорт. История успеха братьев показана в программе «Наше всё. Сделано в России» на «Первом канале».

Свой путь в бизнес предприниматели начинали в 2006 году. Компания ежегодно становится победителем Всероссийской премии «Экспортер года. Сделано в России» в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». В регионе работает Центр поддержки экспорта, который уже несколько лет находится среди лидеров национального рейтинга.

