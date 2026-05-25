Курьер мошенников, обманувший смоленскую пенсионерку на 614 тыс. руб., получил 4 года колонии

25-летний житель Московской области приехал в Смоленск, встретился с 74-летней женщиной у её дома, назвал кодовое слово «мама» и забрал деньги, сообщает прокуратура Смоленской области. Похищенное он потратил на отдых и покупку машины.

Схема была стандартной: сначала злоумышленник представился сотрудником компании связи и выманил паспортные данные, затем — работником кредитной организации и убедил пенсионерку снять все сбережения и передать их курьеру для якобы декларирования. Мужчину задержали в Химках, ущерб он возместил полностью. Суд приговорил его к 4 годам колонии общего режима, автомобиль «Лада ВАЗ 211540», купленный на похищенные деньги, конфисковали в доход государства.