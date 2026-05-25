Ресурсоснабжающие организации Смоленска обязали завершить текущие ремонты на сетях за две недели

Предельная планка для выполнения текущих задач на инженерных сетях составляет 14 дней, сообщил мэр Александр Новиков на общегородской планерке. Капитальные ремонты могут занимать больше времени, но их качество остаётся приоритетом.

На каждом объекте должны стоять ограждения по дизайн-коду города и паспорт работ. После завершения благоустройство территории обязаны восстановить в полном объёме. Уже на этой неделе проверят места текущих и законченных работ. К следующей планерке подготовят презентации по закрытию ордеров с количеством раскопов, адресами, фото восстановления и ответственными лицами.

