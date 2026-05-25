Сергей Якимов посетил турнир по самбо

Фото: Смоленский городской Совет.

Депутат Смоленского городского Совета от партии «Единая Россия» Сергей Якимов принял участие в открытии XVII Всероссийского турнира по борьбе самбо, посвящённого памяти Героя России Владимира Максакова и сотрудников, военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга.

Мероприятие прошло в рамках проекта партии «Единая Россия» «Выбор сильных» и было приурочено к 10-летию Росгвардии и 215-й годовщине образования войск правопорядка.

Фото: Смоленский городской Совет.

В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из России и Беларуси.

«Для нас очень важно, что сегодня здесь собрались сотни ребят из разных регионов страны. Они все являются победителями, потому что выбрали спорт, в частности борьбу самбо, которая является настоящей школой мужества и формирует силу духа и крепкий характер. Сегодняшний турнир даёт возможность юным спортсменам проявить себя и попробовать свои силы в честной и бескомпромиссной борьбе со сверстниками со всей России и братской Республики Беларусь», – отметил в церемонии открытия депутат фракции «Единой России» Смоленского городского Совета Сергей Якимов, пожелав всем участникам достойного выступления и победы.

Фото: Смоленский городской Совет.

Со словами приветствия к участникам турнира также обратились заместитель председателя Правительства Смоленской области Анастасия Гапеева, митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, начальник Управления Росгвардии по Смоленской области генерал-майор полиции Валерий Пчелинцев, президент Смоленской региональной общественной организации «Федерация самбо» Руслан Воробьёв, директор частного охранного предприятия «Ястреб» Юрий Фроленков, руководитель отдела по физической культуре и спорту Смоленской епархии Андрей Мельничук и другие почётные гости.

В рамках турнира вниманию гостей были представлены показательные выступления сотрудников СОБР «Сигма» и ОМОН «Кривич» Управления Росгвардии по Смоленской области. На площадке у дворца спорта росгвардейцы организовали выставку спецтехники и образцов экипировки для детей и взрослых.