В Смоленской области уже проверили и зарегистрировали 8 пляжей для купания

По состоянию на 25 мая от владельцев пляжей и местных властей поступило 19 заявлений-деклараций, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. Контрольные органы проверили и зарегистрировали 8 намерений на открытие пляжей: 4 — в Смоленске, 2 — в Ярцеве, по одному — в Десногорске и Ельне. Ещё 11 пляжей находятся в стадии проверки — в Велижском (3), Демидовском (6) и Хиславичском (2) округах.

Точные адреса оборудованных пляжей можно узнать на сайтах администраций муниципальных образований. Купаться разрешено только в подготовленных местах — за нарушение грозит штраф.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Смоленской области 25 мая воздух прогреется до +19 градусов, ночью возможны дожди. МЧС напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности и исправности электроприборов.