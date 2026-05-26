В Смоленске на время каникул откроют детскую площадку у кинотеатра «Современник»

На улице Октябрьской революции перед кинотеатром будут работать учреждения дополнительного образования, сообщил мэр Александр Новиков на общегородской планерке. Эколого-биологический центр планирует привозить животных для знакомства с детьми, также для юных смолян проведут подвижные и интеллектуальные игры. Расписание появится позже.

Сегодня, 26 мая, в школах прозвучат последние звонки, а с 1 июня на базе образовательных учреждений начнут работать детские лагеря дневного пребывания.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в музыкальном училище имени Глинки в Смоленске завершают ремонт — готовность объекта составляет 70 процентов. Строители приводят в порядок учебные кабинеты, коридоры и лестничные пролёты.