20-летний смолянин попался с поддельными правами на улице Мало-Краснофлотской

Машину остановили сотрудники ГИБДД. При проверке документов полицейские усомнились в подлинности водительского удостоверения и направили его на экспертизу.

Исследование показало, что документ изготовлен способом цветной капельно-струйной печати и не соответствует подлинному образцу. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело по статье о подделке документов. Максимальное наказание — до одного года лишения свободы.

