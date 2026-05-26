Елена Потапенкова поблагодарила смоленскую школьницу – волонтёра движения «Ваш тыл 67»

Фот: smolsovet.ru.

Депутат от округа № 19, руководитель волонтёрского движения «Ваш тыл 67» Елена Потапенкова выразила благодарность смоленской школьнице.

Вместе с участником СВО она вручила грамоту ученице 7 «Д» класса школы № 37.

«Иногда самые важные поступки совершают те, от кого их меньше всего ждёшь. Ученица 7 «Д» класса школы № 37 Анастасия Ершова – яркий тому пример. Хрупкая, стеснительная и очень трогательная школьница стала волонтёром движения «Ваш тыл 67» и после уроков не бежит гулять, а уже полтора года, 3-4 раза в неделю, приходит в штаб, чтобы помочь своим землякам и всем ребятам, находящимся в зоне СВО. Настя не просто помогает – она учится и развивается. Под руководством старших волонтёров она освоила пошив сложных изделий, включая рюкзаки. А ведь это самая трудоёмкая задача в нашем цехе!» – рассказала Елена Потапенкова, региональный координатор проекта «Женское движение Единой России».