НовостиОбщество26 мая 2026 8:23

В Рославле при пожаре в пятиэтажке эвакуировали 20 человек

Квартира сгорела полностью
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Днём 25 мая в 4-м Смоленском переулке загорелась квартира на третьем этаже, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. Хозяина в этот момент дома не было. Подъезд быстро заполнился едким дымом — из здания вывели 20 человек, двоих спасали с помощью специальных устройств. Пострадавших нет.

Пожар ликвидировали, но квартира выгорела целиком, огнём уничтожено 12 квадратных метров.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что больше 290 тысяч рублей с расчётного счёта ликвидированной организации ушли государству — хозяин денег не нашёлся. Прокуратура обратилась в суд, и деньги признали бесхозными.