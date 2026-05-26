В Рославле при пожаре в пятиэтажке эвакуировали 20 человек

Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Днём 25 мая в 4-м Смоленском переулке загорелась квартира на третьем этаже, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. Хозяина в этот момент дома не было. Подъезд быстро заполнился едким дымом — из здания вывели 20 человек, двоих спасали с помощью специальных устройств. Пострадавших нет.

Пожар ликвидировали, но квартира выгорела целиком, огнём уничтожено 12 квадратных метров.

