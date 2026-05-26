Сергей Якимов поприветствовал юных баскетболистов страны

Фото: smolsovet.ru.

Депутат Смоленского городского Совета от партии «Единая Россия» Сергей Якимов принял участие в открытии финального этапа соревнований по баскетболу 3х3 Госкорпорации «Росатом» «Оранжевый атом» – «Школьная лига».

Соревнования, в которых участвуют юниоры и юниорки до 15 и до 17 лет, проходят при поддержке «Единой России» в рамках проекта «Детский спорт».

Фото: smolsovet.ru.

По словам президента федерации баскетбола Смоленской области, депутата Смоленской областной Думы, генерального директора Центра современных спортивных технологий Концерна Росэнергоатом Сергея Фомина, всего в проекте приняло участие около 15 тысяч участников, в том числе представителей из Беларуси и Абхазии. В финале принимает участие 55 команд.

«В ваших руках будущее нашей страны. Спорт на данный момент – это очень важный этап, именно в детские и юношеские годы формируется ваш характер, физическая форма, закладываются самые важные человеческие ценности, которые позволят вам раскрыть свой талант и совершенствовать его в дальнейшем», – поприветствовал участников депутат городского Совета Сергей Якимов.

Сергей Сергеевич пожелал юным спортсменам честных игр, настоящих эмоций и победы.

Со словами приветствия к участникам турнира также обратились заместитель председателя Правительства Смоленской области Анастасия Гапеева, начальник отдела дополнительного образования и профориентационной работы Министерства образования и науки Смоленской области Наталья Лазарева и проректор по спортивной работе Смоленского государственного университета спорта Кирилл Хорунжий.

_