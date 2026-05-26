Новые стандарты, старые проблемы: транспортный капкан Смоленска

Городские власти взялись за перезаключение контрактов с частными перевозчиками и ужесточили требования к технике. Цель понятна - сделать поездки по Смоленску комфортнее. Только вот горожане и транспортные эксперты смотрят на это куда менее оптимистично. И на то есть весомые причины.

Что именно меняется

Жалобы на общественный транспорт в Смоленске - тема, которая не теряет актуальности: переполненные маршрутки, непредсказуемое расписание, долгое ожидание на остановках в любую погоду.

На прошлой неделе глава города Александр Новиков провёл совещание, на котором потребовал разобраться с транспортными неудобствами для жителей и гостей Смоленска. Особое внимание - мониторингу маршрутов на фоне активных дорожных ремонтов и своевременному добавлению транспорта там, где это действительно нужно.

Параллельно объявлены три аукциона на обслуживание 21 маршрута - сроком до 31 декабря 2028 года. К претендентам предъявляют серьёзные требования:

• Автобусы малого и среднего класса - не старше 2021 года выпуска, экологический стандарт не ниже ЕВРО 3

• Навигация и оборудование для контроля пассажиропотока

• Система учёта оплаты, кондиционер, голосовое оповещение об остановках, видеонаблюдение

• Приём транспортных и банковских карт - при обязательном сохранении наличного расчёта

• Контрольно-кассовая техника для фиксации всех платежей

• Соблюдение прав льготников

«Ситуация начнёт меняться с июля этого года. Маршрутные карты, срок действия которых у частников истекает, будут переразыгрываться уже на новых условиях», - анонсировал ранее Александр Новиков.

Казалось бы, новые требования сделают жизнь пассажиров удобнее. Но есть вопрос…

Кто выйдет на маршруты?

Сайт АиФ-Смоленск пишет, что 10 июня у ряда перевозчиков истекают действующие контракты. По оценкам, на маршруты могут не выйти более ста транспортных средств - просто потому, что большинство из них выпущены раньше 2021 года и под новые стандарты не проходят.

Обновить автопарк - не то же самое, что обновить телефон. Один автобус среднего класса по данным госзакупок стоит не менее двух миллионов рублей. Чтобы заменить сотню единиц техники, нужны сотни миллионов. Откуда их возьмут перевозчики - и возьмут ли вообще - пока не ясно.

Требования на бумаге выглядят разумно: современная техника, цифровые платежи, удобство для пассажиров. Но между требованиями и их реализацией - пропасть, которую никто пока не объяснил, как преодолеть.

Без реальной поддержки перевозчиков, без муниципального резерва техники и без чёткого плана замены старых автобусов реформа рискует превратиться в очередную кампанию, которая добавит проблем, а не уберёт их. Лето покажет, насколько власти просчитали ситуацию - и не придётся ли смолянам и правда пересматривать варианты передвижения по городу.