НовостиОбщество27 мая 2026 4:38

В Смоленской области план весеннего сева выполнен более чем на 62 процента

Засеяли 114 тысяч гектаров яровых
Источник:kp.ru
Фото: Правительство Смоленской области.

В лидерах - Починковский округ (план практически выполнен), Велижский (почти 77 процентов) и Руднянский (73 процента). Яровые зерновые и зернобобовые посеяли на 66 тысячах гектаров — на 6,4 тысячи больше уровня прошлого года. Полностью завершили сев зерновых в Велижском округе, более 90 процентов — в Ельнинском.

Яровой рапс посеяли на 14 тысячах гектаров (78 процентов от плана), лён-долгунец — на 7,3 тысячи гектаров (91 процент). Картофель высадили на 1050 гектарах (почти 60 процентов), что на 10 процентов выше прошлого года. Полностью работы завершены в Вяземском, Ельнинском, Ершичском, Угранском и Хиславичском округах. Овощные культуры высадили на 41 гектаре — темпы выросли в два раза.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Смоленске последние звонки прозвучали для 1432 одиннадцатиклассников и 3871 девятиклассника. Среди предметов по выбору на ЕГЭ лидируют обществознание, физика и информатика. Многие выпускники планируют поступать в смоленские вузы.