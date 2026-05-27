В Смоленской области до конца дня 27 мая ожидаются грозы и ветер до 17 м/с

Фото из архива.

По данным Смоленского ЦГМС, в ближайшие 1-2 часа и до конца суток усилится северо-западный ветер с порывами до 12-17 метров в секунду, местами прогремят грозы, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

Возможны обрывы линий электропередачи, падение деревьев и слабо закреплённых конструкций, повреждение кровли, осложнение дорожной обстановки и рост числа ДТП.

Спасатели рекомендуют держаться подальше от всего, что может упасть, не парковать машины под деревьями, во время грозы избегать открытых пространств и водоёмов, водителям — соблюдать скоростной режим и дистанцию. При происшествиях звонить 101.

