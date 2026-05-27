Смолянин украл у соседа телевизор, инструменты и плиту, пока тот не запирал дверь

53-летний ранее судимый житель Смоленска знал, что сосед потерял ключи и не закрывает дверь, сообщает прокуратура Смоленской области. В апреле 2025 года он незаконно проник в чужую квартиру на улице Шевченко и похитил телевизор, набор инструментов и индукционную плиту. Полицейские нашли вора и изъяли украденное.

Суд приговорил мужчину к двум годам колонии строгого режима. Приговор вступил в силу.

