Две смоленские школьницы победили во Всероссийском конкурсе «Стартап за партой» и поедут в «Артек»

Ульяна Овсиенко из Капыревщинской школы представила проект «АэроФЛОРА» — систему, объединяющую защитные лесополосы и управляемый туман для снижения почвенного стресса в зонах рискованного земледелия, сообщает Правительство Смоленской области. Софья Аржаная из Краснинской школы провела сравнительную оценку гибридов кукурузы по урожайности зерна в условиях региона.

Всего на конкурс поступило 358 заявок из 64 регионов. Победительниц ждёт смена в «Артеке» с лабораторными практикумами и встречами с лидерами АПК. Губернатор Василий Анохин поздравил школьниц и отметил, что их проекты — пример того, как школьные знания превращаются в полезные инициативы.

