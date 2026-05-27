ЕГЭ и ОГЭ в Смоленской области - 2026: новые даты, правила и неожиданные возможности

Экзаменационный сезон в этом году стартует раньше обычного, а у части выпускников появился реальный шанс попасть в колледж, не проходя через привычное испытание четырьмя предметами. Разбираемся, что изменилось и к чему готовиться.

С 1 июня - по-новому

Впервые основной период ЕГЭ начнётся 1 июня. В Смоленской области к экзаменам готовятся больше 9 тысяч девятиклассников и 3,5 тысячи одиннадцатиклассников. Губернатор Василий Анохин подтвердил: все пункты приёма готовы, документы подписаны, задача - обеспечить спокойную обстановку.

Для получения аттестата достаточно сдать два обязательных предмета: русский язык и математику - базовую или профильную. Остальное - по выбору, количество предметов не ограничено, сообщают коллеги с сайта "АиФ-Смоленск".

Расписание ЕГЭ:

• 1 июня - история, литература, химия

• 4 июня - русский язык

• 8 июня - математика

• 11 июня - обществознание, физика

• 15 июня - биология, география, письменная часть иностранных языков

• 18–19 июня - устная часть языков, информатика

Резервные дни для пересдачи - 22–25 июня, возможность улучшить результат по одному предмету - 8–9 июля.

Важный нюанс: если подаёшь заявление на пересдачу ради повышения балла, предыдущий результат автоматически аннулируется. Это стоит учесть, прежде чем принимать решение.

Тем, кто не сдал обязательные предметы или пропустил экзамен по уважительной причине, предоставят дополнительный шанс - с 4 по 25 сентября.

ОГЭ для девятиклассников стартует 2 июня и завершается 6 июля. Резервные дни - 29 июня, 2, 3 и 6 июля. Дополнительный период - 3–25 сентября.

Что берём, что оставляем дома

Рособрнадзор обновил правила, и здесь без деталей не обойтись.

На рабочем столе разрешено держать:

• паспорт

• гелевую или капиллярную ручку с чёрными чернилами

• черновики

• воду без газа и лёгкий перекус - шоколад, банан, питьевой йогурт

Газировку лучше оставить дома: при открытии под давлением легко залить экзаменационные бланки. Упаковка еды не должна шуршать - это отдельное требование, и оно вполне разумно.

Для ряда предметов есть исключения:

• физика, химия, биология, география - непрограммируемый калькулятор

• математика, физика - линейка без справочной информации

• литература - орфографический словарь выдаст комиссия, свой не нужен

• география - карты России и мира прилагаются к заданиям

• химия - таблица Менделеева, таблица растворимости и электрохимический ряд напряжений металлов

Телефоны, смарт-часы, планшеты и любая другая электроника - под запретом. Причём не важно, пользуетесь вы устройством или оно просто лежит в кармане: это уже нарушение, которое означает удаление с экзамена.

Также нельзя выходить из аудитории без сопровождения организатора, переговариваться, передавать записки, выносить черновики и фотографировать бланки.

При этом организаторам и охране запрещено досматривать участников и прикасаться к их личным вещам. Если на входе сработает металлоискатель, ученика попросят самостоятельно достать предмет или передать его сопровождающему. Отказ - недопуск к экзамену.

Два предмета вместо четырёх: смоленский эксперимент

Самое неожиданное изменение этого года касается девятиклассников, которые уже знают, куда хотят пойти после школы.

Смоленская область вступила в федеральный эксперимент: выпускники, планирующие поступать в колледж по одной из 25 востребованных специальностей, сдают не четыре предмета ОГЭ, а только два - русский язык и математику.

«Мы хотим снизить нагрузку на тех подростков, которые уже определились с будущей профессией», - поясняет вице-губернатор, министр образования и науки региона Дина Хнычева. По её словам, эксперимент должен привлечь абитуриентов именно в те направления, которые нужны региональной экономике.

В перечне специальностей - конкретные рабочие профессии: автомеханик, сварщик, агроном, реставратор, мастер по ремонту систем ЖКХ, оператор-наладчик станков, специалист по обработке алмазов, делопроизводитель, мастер отделочных работ и другие - всего 25 направлений.

Главное преимущество: никакого конкурса баллов. Сдал русский и математику, выбрал специальность из списка - место в колледже гарантировано, причём бесплатное. В 2026 году смоленские техникумы и колледжи готовы принять на бюджет 5 тысяч студентов.

И важная деталь для тех, кто ещё не уверен: воспользоваться упрощённой схемой - не значит закрыть все другие двери. Если после сдачи двух предметов выпускник передумает и захочет остаться в школе, осенью можно досдать ещё два предмета и вернуться к стандартному набору вариантов. Это своего рода запасной маршрут для тех, кто хочет оставить выбор открытым.