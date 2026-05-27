Смоленский городской Совет предусмотрел льготу по земельному налогу для участников СВО и членов их семей

Фото: Смоленский городской Совет.

На очередной сессии, которая состоялась 27 мая, депутаты Смоленского городского Совета единогласно проголосовали за предоставление льготы по земельному налогу участникам специальной военной операции и членам их семей.

Инициатива предполагает освобождение участников СВО и членов их семей от уплаты земельного налога за один участок для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, индивидуального жилищного строительства либо занятого отдельно стоящим гаражом. Соответствующие изменения внесены в статью 4 Положения о земельном налоге на территории города Смоленска.

«С 1 января этого года участники СВО и члены их семей будут освобождены от уплаты земельного налога за один участок, расположенный на территории города Смоленска. Такая мера поддержки станет хорошим продолжением тех шагов, которые предпринимаются в нашем регионе, чтобы участники специальной военной операции и члены их семей чувствовали заботу, уверенно смотрели в будущее», – прокомментировал председатель планово-бюджетной комиссии Смоленского городского Совета Павел Самусенков.

