Четыре новых образовательных кластера по нацпроекту «Профессионалитет» появятся в Смоленской области

Гранты федерального бюджета выиграли заявки региона на создание кластеров электротехнической промышленности, атомной отрасли, транспортной отрасли и лёгкой промышленности. Всего на эти цели направят 700 миллионов рублей, из них 115 миллионов выделят из областного бюджета на ремонт в четырёх профессиональных образовательных организациях.

Новые кластеры откроются в 2027 году на базе Смоленской областной технологической академии, Десногорского энергетического колледжа, Техникума отраслевых технологий и Рославльского многопрофильного колледжа. Там создадут современные лаборатории, оборудование подберут вместе с работодателями. Сейчас в регионе уже работают пять кластеров в строительстве, машиностроении, медицине, сельском хозяйстве и химической отрасли, в этом году формируют кластер педагогики.

