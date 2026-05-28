Проект «Единой России» создал условия для занятий юных самбистов в Заднепровье Смоленска

Фото: smolensk.er.ru.

«Выбор сильных» сделал комфортным зал в Центре образования №1 – теперь ребята могут посещать секцию рядом с домом

Специализированный ковер для тренировок – он защищает от травм и помогает во время отработки приемов. Тренер и ребята из Центра образования №1 радуются обновкам. Раньше они занимались на базе старого корпуса школы, а сейчас секция самбо переехала в новое, недавно построенное здание. А теперь юные спортсмены будут тренироваться еще и на современном ковре - он стал подарком для смолян от проекта «Единой России» «Выбор сильных» и его регионального координатора Игоря Ляхова.

«Радует, что секция не остановит работу и летом, а, значит, ребята будут тренироваться. Сейчас много возможностей для их ступенчатого развития, но это не значит, что каждый из них обязан стать великим чемпионом. Важно уже то, что они занимаются, самбо воспитывает их волю и характер, учит помогать слабым и проявлять все лучшие качества, присущие русскому характеру, народу-победителю. Развитие детского спорта – способ оторвать ребят от гаджетов, вовлечь их в активный образ жизни. Самбо – наш вид спорта, потому что Анатолий Харлампиев – уроженец смоленской земли. Будем помогать развивать это направление», - отметил секретарь реготделения «Единой России», председатель облдумы Игорь Ляхов.

Уже сейчас юные смоляне могут похвастаться первыми серьезными результатами. Анастасия Кришталь занимается два года, в единоборства пришла после занятий танцами. В этом году она стала чемпионкой Смоленской области, а после взяла «золото» на Всероссийском турнире памяти героя РФ В.А. Максакова. К слову, турнир такого уровня в Смоленске также помог организовать проект «Единой России» «Выбор сильных».

«Здорово, что у нас появился такой зал. Это очень удобно для ребят, которые живут в этом районе, ведь не нужно ехать на тренировку далеко от дома», - поделилась юная чемпионка.

Секция в Центре образования №1 «Академия детства» - первая в Заднепровье. Сейчас ее посещает 50 ребят, однако педагоги уверены, что теперь, когда созданы все условия, число юных самбистов будет только расти.

«В 90-е годы я и сам занимался единоборствами – занятия шли параллельно в секции самбо и дзюдо. Конечно, тогда условия для тренировок были совершенно не такими – время было сложное, у нас не было формы, мы занимались на старых коврах. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что это очень важное событие, значимое для развития смоленской школы самбо. У нас есть тренеры, активные и талантливые ребята, поэтому огромная благодарность партии «Единая Россия» и лично Игорю Васильевичу Ляхову, Правительству региона за развитие спорта, создание точек роста для спортсменов. Конечно, прежде всего, ребята должны стать людьми, мы должны воспитать достойных граждан своего государства, а самбо в этом помогает», - уверен депутат горсовета Сергей Якимов.

На торжественном открытии обновленного зала ребятам вручили свидетельства и зачетные квалификационные книжки, а юная чемпионка Анастасия Кришталь получила новый комплект формы.

Напомним, проект «Единой России» «Выбор сильных» направлен на физическое воспитание молодежи и укрепление межрегиональных спортивных связей. Его реализация также закреплена в Народной программе партии.